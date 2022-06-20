Терюшков прокомментировал будущее Лантратова в «Химках»

Российский голкипер Илья Лантратов продолжит карьеру в «Химках».

Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летним футболистом интересовался «Зенит».

«Что касается предложений по Лантратову, то сейчас у нас их нет. Илья — игрок «Химок». Думаю, Илья готов работать в «Химках» и продолжать свою карьеру здесь», — приводит «Чемпионат» слова члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова.

Добавим, что контракт клуба с Лантратовым истекает в 2025 году.

В составе «Химок» провел 81 матч, в которых пропустил 102 гола.