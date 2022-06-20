Мацей Рыбус пока не готов комментировать свое исключение из состава сборной Польши

Левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус отреагировал на появившуюся новость о том, что он не получит вызов в сборную Польши в ближайшее время.

Ранее в национальной команде заявили, что 32-летний футболист пропустит осенние матчи группового этапа Лиги наций, а также чемпионат мира-2022 в Катаре.

– Пока не буду комментировать, – приводит слова Рыбуса «Чемпионат».

Напомним, что 11 июня Рыбус подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Ранее он выступал за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников защитник стал чемпионом России, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

За сборную Польши футболист отыграл 66 встреч (2 гола).