Бывший полузащитник «Спартака» Гулиев может стать игроком «Ахмата»

Экс-полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, в данный момент выступающий за тульский «Арсенал», может сменить клубную прописку летом 2022 года.

Как сообщает Sport24.ru, в услугах 25-летнего хавбека заинтересован «Ахмат», рассматривающий кандидатуру игрока в качестве усиления своей средней линии после ухода из команды Даниила Уткина и Игоря Коновалова.

Напомним, что Гулиев выступает за «Арсенал» с июля прошлого года. В сезоне-2021/22 он отыграл за туляков 26 матчей, отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.