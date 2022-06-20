Это'О приговорен к условному наказания за налоговые преступления

Испанский суд приговорил бывшего форварда «Анжи» Самюэля Это’О к условному заключения.

Как сообщает Sport.es, 41-летний футболист наказан за налоговые преступления во время выступления за «Барселону». Это’О обвинялся в сокрытии 3,8 миллионов евро с 2006 по 2009 годы.

Кроме того, бывший агент камерунца Хосе Масаллес приговорен к году условного срока. Самюэль уже подал в суд на своего экс-представителя за небрежное управление его активами.

Добавим, что сторона обвинения требовало для бывшего игрока «Барселоны» наказание в виде четырех с половиной лет тюрьмы. Это’О заплатит штраф - 1,8 миллиона евро, Масаллес — 905 тысяч.