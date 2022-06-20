«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику сборной Шотландии Тирни

Левый защитник «Арсенала» и сборной Шотландии Киран Тирни может пополнить состав одного из клубов АПЛ.

Как сообщает The Scotsman, 25-летнего футболиста хочет подписать «Манчестер Сити». Отмечается, что руководство «горожан» готово оформить трансфер игрока лондонцев летом 2022 года, если им не удастся приобрести у «Брайтона» Марка Кукурелью.

Напомним, что Тирни выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за «канониров» 86 матчей, забил четыре гола и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Селтика». В составе сборной Шотландии он отыграл 32 встречи.