Агент Боккетти допустил, что его клиент может в будущем возглавить один из клубов РПЛ

Агент Андреа Д’Амико, клиентом которого является бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, ответил на вопрос о том, заинтересован ли его подопечного в возвращении в Россию.

Отметим, что летом прошлого года 35-летний итальянец завершил свою игровую карьеру. В данный момент специалист является главным тренером молодежной команды «Вероны».

– Я рад, что в России следят за успехами Боккетти. Не исключаю, что в будущем он поработает с клубом из России. Не знаю, смотрит ли Сальваторе матчи «Спартака», но лично я ему рассказывал, что команда выиграла Кубок России с итальянским тренером, – цитирует агента портал «Метарейтинг».

Добавим, что в составе «Спартака» Боккетти стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за красно-белых он отыграл 115 матчей, забив пять голов.