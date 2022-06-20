ЦСКА может не получить от «Базеля» деньги за аренду Чалова

Московский ЦСКА может столкнуться с проблемами при продаже футболистов в европейские клубы.

По мнению спортивного юриста, армейцы не получат денег от «Базеля» за нападающего Федора Чалова. В феврале российский форвард перешел в швейцарский клуб на правах аренды до конца сезона.

«Почему «Спартак» смог выкупить Перейру у одного швейцарского клуба, а ЦСКА не может получить деньги за Чалова от другого? Проблема в том, что у ЦСКА особый статус. Клуб как юридическое лицо персонально попал под санкции американцев и Евросоюза. Поэтому работать с футбольным клубом ЦСКА европейским и американским юридическим лицам, к сожалению, запрещено», — приводит «Чемпионат» слова Зайцева.

Добавим, что Чалова провел в «Базеле» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.