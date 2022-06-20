Большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги

На общем собрание клубов РПЛ, которое состоялось 20 июня в заочной форме, принято решение о расширении лиги.

Как сообщает пресс-служба организации, с предложением увеличить число команд с 16 до 18 в сезоне 2023/24 выступил «Урал». Большинство клубов выступили против этой инициативы.

Ранее стало известно, что по итогам заседания исполкома РФС 24 мая было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. Таким образом, лигу напрямую покинули тульский «Арсенал» и казанский «Рубин», позже к ним примкнула «Уфа», проиграв в стыковых матчах «Оренбургу». «Химки» сохранили прописку в РПЛ, оставив в ФНЛ «СКА-Хабаровск».

Добавим, что клубы РПЛ также рассматривают вариант с введением Кубка лиги.