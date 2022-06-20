Воронеж готовит стадион для «Факела»

Работа уже выходит на финишную прямую: готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж сегодня.

Фото: «Горком36»

Установлена новая автоматическая система полива натурального покрытия, поврежденные участки поля и газон в штрафных площадях будут заменены на этой неделе. LED-панели будут смонтированы после окончания работ на футбольном поле. Уже готов фундамент для установки СКУД и павильонов, оборудование придёт до завершения текущей недели. Отремонтирована ложа прессы, а с фасада арены по требованию основного вещателя удалена реклама – там ведутся покрасочные работы, устанавливаются брендированные баннеры. Приводятся в порядок все кассы стадиона.

Фото: «Горком36»

Проведен ремонт в новых просторных раздевалках, профессиональная спортивная мебель там будет установлена в ближайшие дни. Обустройство мест повышенной комфортности близко к завершению – в течение нескольких дней там начнётся установка новых кресел. Комната ВАР обустраивается согласно рекомендациям соответствующего специалиста из РФС, до конца месяца будут смонтированы площадки для видеокамер, их установят в точках, указанных основным вещателем.

Фото: «Горком36»

Работы по устранению замечаний ведутся в плановом режиме в рамках установленных сроков.