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Свищев заявил, что Рыбус имеет хорошие шансы получить гражданство России в ускоренном формате

Ранее футболисту сообщили, что он не будет вызываться в сборную Польши.
20 июня 2022 17:32
автор: Владислав Корегин

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением по поводу отстранения левого защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от участия в матчах сборной Польши.

Ранее в пресс-службе национальной команды заявили, что 32-летний футболист не будет вызываться в сборную из-за перехода в российский клуб. Также стало известно, что игрок пропустит осенние матчи группового этапа Лиги наций, а также чемпионат мира-2022 в Катаре.

– Я считаю, что это свинское отношение к своему же гражданину. Если угрозы не прекратятся, если сам футболист захочет получить гражданство России, он сможет обратиться к нашим властям. У него есть все шансы получить в ускоренном формате гражданство России, если он сам это захочет, – цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Напомним, что 11 июня Рыбус подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Ранее 32-летний поляк выступал за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников защитник стал чемпионом России, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

За сборную Польши футболист отыграл 66 встреч (2 гола).

источник: Vprognoze.ru
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