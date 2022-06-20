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Команды из Симферополя и Краснодара лидируют в Национальной студенческой футбольной лиге

В Национальной студенческой футбольной лиге завершилась весенняя часть сезона-2022. Первые туры прошли в Астрахани, Волгограде, Ростове-на-Дону и Смоленске. Вертикаль НСФЛ в текущем году объединяет 43 команды в группах «А», «Б», «В» и «Г».
Команды из Симферополя и Краснодара лидируют в Национальной студенческой футбольной лиге
20 июня 2022 17:37

В элитной группе «А» образовался дуэт лидеров: сборные КФУ (Симферополь) и КубГУ (Краснодар) показали 100% результат весной, одержав по 6 побед в 6 матчах. Команды, имеющие 5 чемпионских титулов на двоих, показали даже равенство в разнице забитых и пропущенных голов – «+22». Всего в трёх очках от лидеров - сборная РГУФКСМиТ (Москва), которая в прошлом году завоевала повышение в классе, победив в группе «Б». Отдельная борьба будет вестись за попадание в Суперлигу имени Игоря Гамулы, которая в следующем году объединит 7 сильнейших команд страны. По итогам весны плотность группы «А» высокая: 7 и 14 места разделяют всего 6 очков.

Двоевластие сложилось и во второй по силе группе НСФЛ. В группе «Б» лидируют команды КГУФКСТ (Краснодар) и ПИУ (Саратов) выполнившие план-максимум на весеннем этапе. Среди преследователей СПбПУ (Санкт-Петербург), ещё одна краснодарская команда КубГАУ и московский РЭУ. По итогам сезона первые четыре команды получат повышение в классе. Отдельное внимание заслуживает выступление футболистов АГУ (Астрахань): астраханцы пропустили первый и на данный момент единственный гол в сезоне лишь в концовке шестого матча.

В группе «В» лидируют футболисты ПГНИУ, которые провели сразу два турнира весной и заработали 13 очков из 18 возможных. Впервые в НСФЛ сыграли команды из Луганской и Донецкой Народных республик. Дебют удался – футболисты АМВД ДНР (Донецк) выиграли 3 матча из 3 и занимают промежуточное второе место.

На поле – команда ДНР

ЛГУ (Луганск) победил дважды и поделил очки с лидером, уйдя на летнюю паузу на третьей позиции. Победитель группы «В» получит прямую путевку сразу в группу «А», а второе и третье места отправятся в группу «Б».

На поле – команда ЛНР

Сезон-2022 в НСФЛ продолжится осенью. Впереди не только продолжение соперничества в группах «А», «Б» и «В», но и старт группы «Г» с командами из ДНР и Южной Осетии.

источник: «Советский спорт»
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