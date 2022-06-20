«Порту» потребует у «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов евро за трансфер форварда Эванилсона

Нападающий «Порту» Эванилсон может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Record, в подписании 22-летнего бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что лиссабонский клуб готов продать своего футболиста в летнее трансферное окно, если за него предложат 70 миллионов евро.

Напомним, что Эванилсон выступает за «Порту» с сентября 2020 года. Всего за «драконов» он отыграл 70 матчей, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.