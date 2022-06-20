Милонов не верит, что Грановская может помочь российскому футболу

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал возможный уход из «Челси» спортивного директора клуба Марины Грановской.

Напомним, что менеджер работала в английском клубе с 2013 года.

«Нам нужно ориентироваться не на покупку иностранных санкционных биороботов, которых возможно любит приобретать Марина, а на полное импортозамещение. У нас огромная страна с замечательной молодежью спортивной. Поэтому здесь главная задача ориентироваться на российских перспективных футболистов», — приводит «Метарейтинг» слова Милонова.

Добавим, что Роман Абрамович продал «Челси», которым владел с 2003 года, консорциуму американца Тодда Боули.