В «Торпедо» заявили, что главной задачей клуба на сезон является сохранение прописки в РПЛ

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин ответил на вопрос о том, какие задачи ставит перед собой клуб в сезоне-2022/23.

Отметим, что воронежская команда вышла в РПЛ, заняв первое место в турнирной таблице ФНЛ. В последний раз коллектив выступал в чемпионате России в 2015 году.

– Уже обсуждали цели с руководством. Задача – остаться в РПЛ. Хотим развиваться, делать шаги вперед, что необходимо в каждом сезоне, – приводит слова Ляпина «РИА Новости».

Добавим, что в данный момент главным тренером «Торпедо» является Александр Бородюк. Ранее 59-летний специалист был ассистентом нидерландцев Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в сборной России. Его действующий контракт с автозаводцами рассчитан до 30 июня 2023 года.