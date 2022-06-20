Агент Мартинса рассказал, когда игрок приступит к занятиям со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофера Мартинса планирует вернуться из отпуска в июле.

Напомним, что красно-белые подписали с 25-летним футболистом соглашение на четыре года, выкупив представителя Люксембурга у «Янг Бойз».

«Кристофер вернется в Россию и присоединится к «Спартаку» в первых числах июля. Точной даты у нас пока еще нет. Он хорошо себя чувствует и готов к сборам», — сказал Боннефон Sport24.

Добавим, что Мартинс провел в минувшем сезоне РПЛ 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевых передачи.