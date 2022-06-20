Широков высказался по поводу решения большинства клубов РПЛ не расширять лигу в сезоне-2023/24

Экс-футболист сборной России Роман Широков отреагировал на появившуюся новость о том, что большинство команд РПЛ проголосовали против увеличения числа участников лиги до 18 клубов.

Ранее стало известно, что сегодня, 20 июня, на общем собрании команд РПЛ был рассмотрен вопрос с расширением лиги. Отмечалось, что поддержал данную инициативу только «Урал».

– Перед началом можно рассмотреть: главное, чтобы это было не в конце. Другое дело, кто будет платить за все это. В сегодняшний ситуации экономические возможности в приоритете. Оттого, что кто-то хочет, не надо лигу расширять. То, что озаботились в начале, а не в конце, уже радует, – цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что по итогам заседания исполкома РФС 24 мая было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. Таким образом, лигу напрямую покинули «Арсенал» и «Рубин», позже к ним примкнула «Уфа», проиграв в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2). «Химки» сохранили прописку в РПЛ, оставив «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) в ФНЛ.