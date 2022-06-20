Валерий Кечинов: Мы еще не готовы к расширению РПЛ

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на решение РПЛ не расширять лигу до 18 клубов в сезоне 2023/2024.

С такой инициативой выступил «Урал». Решение не поддержало большинство клубов.

«Мы еще не готовы к расширению лиги. Сейчас такое время, что очень много команд могут быть просто не готовы по бюджету к Премьер-Лиге. Это же колоссальные затраты, и именно из-за этого, скорее всего, большинство клубов проголосовали против расширения», — цитирует «Чемпионат» Кечинова.

Ранее стало известно, что по итогам заседания исполкома РФС 24 мая было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. Таким образом, лигу напрямую покинули «Арсенал» и «Рубин», позже к ним примкнула «Уфа», проиграв в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2). «Химки» сохранили прописку в РПЛ, оставив «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) в ФНЛ.