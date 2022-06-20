Форвард «Сочи» Кассьерра подпишет трехлетний контракт с «Зенитом» с опцией продления еще на сезон

«Зенит» находится в шаге от того, чтобы приобрести нападающего «Сочи» Матео Кассьерру летом 2022 года.

Согласно данным «РБ-Спорт», в скором времени руководство сине-бело-голубых завершит трансфер 25-летнего колумбийца. Отмечается, что петербуржцы заключат с игроком трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.