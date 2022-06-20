Роналду не входит в сферу интересов «Ромы»

«Рома» не заинтересована в подписании португальского форварда Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», поскольку англичане не смогли пробиться в Лигу чемпионов. Напомним, «красные дьяволы» заняли шестое место в АПЛ и остались без главного еврокубка.

По информации Corriere dello Sport, «Рома» не планирует покупать Роналду. Итальянский клуб в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Криштиану был признан лучшим игроком «МЮ», он забил 24 мяча и отдал три голевые передачи в 38 матчах за команду.