Агент Матео Кассьерры сообщил о достижении договоренности с «Зенитом» по переходу футболиста

Агент Мартин Араоз, представляющий интересы нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, подтвердил появившуюся информацию о том, что его клиент находится в шаге от перехода в «Зенит».

Ранее стало известно, что в скором времени петербургский клуб объявит о заключении трехлетнего соглашения с 25-летним колумбийцем. При этом в договоре будет включен пункт о возможном продлении контракта еще на один сезон.

– Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом»? Мы договорились с клубом, но не хватает официального предложения. Ждем его, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.