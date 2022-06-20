Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»

Московский «Динамо» объявил о продлении соглашения с защитником команды Сергеем Паршивлюком.

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, новый контракт с 33-летним футболистом рассчитан на один год. В минувшем сезоне Паршивлюк дошел с «Динамо» до финала Кубка России, в котором уступил «Спартаку» - 1:2.

Сергей в последнем чемпионате РПЛ провел 24 игры. В этих матчах Паршивлюк отдал три голевые передачи.

Ранее защитник выступал за «Спартак», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».