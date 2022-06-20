«Лацио» официально подписал полузащитника «Шахтера» Маркоса Антонио

Пресс-служба «Лацио» сообщила о том, что к команде присоединился центральный полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио.

Ранее в СМИ появилась информация, что римский клуб заплатил за переход 22-летнего бразильца восемь миллионов евро. При этом «горняки» получат еще два миллиона в качестве различных бонусов. Сам хавбек заключил с «орлами» пятилетний контракт.

Напомним, что Антонио выступал за «Шахтер» с февраля 2019 года. Всего за украинскую команду он отыграл 101 матч, забил девять голов и отдал пять результативных передач.