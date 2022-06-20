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Билялетдинов призвал поддержать Рыбуса в связи с исключением игрока из состава сборной Польши

Ранее стало известно, что футболист не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре.
20 июня 2022 20:05
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением по поводу ситуации с отстранением защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от участия в матчах сборной Польши.

Ранее в пресс-службе национальной команды заявили, что 32-летний футболист не будет вызываться в сборную из-за перехода в российский клуб. Также стало известно, что игрок пропустит осенние матчи группового этапа Лиги наций, а также чемпионат мира-2022 в Катаре.

– Рыбуса остается только поддержать. Он остается в России и занимается своим делом. Человек сделал свой профессиональный выбор. Могу сказать, что теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией. Он прошел проверку на прочность и, несмотря на колоссальное давление, остался в РПЛ, – цитирует Билялетдинова RT.

Напомним, что 11 июня Рыбус присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. Ранее поляк выступал за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников защитник стал чемпионом России, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

За сборную Польши футболист отыграл 66 встреч (2 гола).

источник: «RT на русском»
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