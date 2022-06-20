В «Динамо» прокомментировали решение клуба продлить контракт с Сергеем Паршивлюком

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание нового контракта с правым защитником клуба Сергеем Паршивлюком.

Отметим, что сегодня, 20 июня, бело-голубые объявили о том, что 33-летний футболист останется в команде как минимум до конца сезона-2022/23.

– Паршивлюк является важной частью команды благодаря своим футбольным качествам и высокому профессионализму. Кроме того, он является настоящим примером для молодых игроков и регулярно демонстрирует лидерские качества как на поле, так и в раздевалке, – цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.

Напомним, что Паршивлюк пополнил состав «Динамо» в июле 2019 года. С тех пор он принял участие в 65 матчах клуба во всех турнирах, отдав шесть результативных передач. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Спартака», «Анжи» и «Ростова».

За сборную России защитник отыграл три встречи.