Габулов считает, что исключение Рыбуса из сборной Польши не имеет под собой футбольных причин

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов отреагировал на появившуюся новость о том, что левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус был отстранен от участия в матчах за национальную команду Польши.

Ранее стало известно, что причиной данного решения стал переход 32-летнего футболиста в московский клуб. Также отмечалось, что в связи с этой ситуацией защитник не сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

– Здесь сложно что-либо комментировать, поскольку это не имеет никакого отношения к футболу. Какой-то абсурд. Отказаться от Рыбуса – право поляков. Раньше мы говорили, что спорт вне политики, но сейчас это совершенно не так, – цитирует Габулова RT.

Отметим, что 11 июня «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Рыбусом. Футболист присоединился к красно-белым на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета «Локомотива», стал с железнодорожниками чемпионом России.

За сборную Польши Рыбус отыграл 66 встреч (2 гола).