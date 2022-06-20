Рахиму Стерлингу интересен вариант с переходом в «Челси» летом 2022 года

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассматривает возможность своего перехода в «Челси».

Как сообщает ESPN, 27-летний англичанин заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в лондонской команде этим летом. Ранее отмечалось, что руководство «синих» ведет переговоры с «горожанами» по трансферу футболиста. При этом сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, что Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. Всего в составе клуба он провел 339 матчей, забил 131 гол и отдал 95 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ливерпуля». За сборную Англии он отыграл 77 встреч (19 голов).