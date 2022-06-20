Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон не планирует возвращаться в московский клуб

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон, выступавший за АИК на правах аренды до конца сезона-2021/22, ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе.

Ранее в шведской команде неоднократно заявляли, что у них нет финансовых средств для выкупа контракта 25-летнего футболиста.

– Пока нет никакой определенности. Необходимо дождаться решения ФИФА по моему контракту. Для меня приоритетом является продолжение карьеры в одном из зарубежных клубов. При этом я готов остаться в АИКе. Сейчас у меня нет диалога со «Спартаком» – из клуба никто со мной не связывался, – цитирует Ларссона Aftonbladet.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В общей сложности он провел за москвичей 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В апреле этого года футболист временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В десяти встречах за шведский клуб он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Отметим, что действующий контракт Ларссона с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2023 года.