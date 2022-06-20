Гиггз уйдет с пост главного тренера сборной Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз принял решение окончательно покинуть свою должность.

Как сообщает Daily Mail, 48-летний специалист не сможет работать с национальной командой из-за предстоящего суда по делу о нападении на свою бывшую подругу. Гиггз не хочет, чтобы его ситуация отвлекала игроков сборной Уэльса от предстоящего ЧМ-2022.

Напомним, что на время разбирательства исполнял обязанности главного тренера национальной команды Роб Пейдж.

Британская полиция предъявила обвинение Гиггзу в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Специалист отрицает свою виновность.

Сборная Уэльса попала на чемпионат мира впервые с 1958 года.