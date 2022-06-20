Карпин отнесся нейтрально к решению большинства клубов РПЛ не расширять лигу до 18 команд

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу возможного расширения РПЛ.

Отметим, что сегодня, 20 июня, на общем собрании команд лиги был рассмотрен вопрос увеличения числа участников РПЛ с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против этой инициативы.

– Всю жизнь играли 16 клубов и как-то играли же. Решение никак не оцениваю – ни позитивно, ни негативно. Нейтрально, – приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, 24 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. По итогам прошедшего сезона лигу покинули «Арсенал», «Рубин» и «Уфа». Их места заняли московское «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».