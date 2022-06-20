Калинская проиграла Корне в первом круге в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире WTA в немецком Бад-Хомбурге.

В первом раунде 23-летняя теннисистка потерпела поражение от Ализе Корне из Франции, которая занимает 44-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:4 в пользу соперницы россиянки.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи.

На счету француженки - семь эйсов, пять двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге соперницей Корне станет немка Татьяна Мария.