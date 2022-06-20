В «Нижнем Новгороде» заявили, что клуб не делал трансферное предложение по Агаларову

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов отреагировал на появившуюся новость о том, что клуб хочет приобрести нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

Ранее стало известно, что нижегородская команда отправила официальный запрос по покупке 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

– Предложение о трансферном выкупе Агаларова мы не делали. Он хороший футболист, но мы понимаем, что сумма трансфера нам не по карману, – цитирует Измайлова «Чемпионат».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.