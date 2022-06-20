«ПСЖ» заинтересован в подписании контракта с Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает RMC Sport, французский »ПСЖ» планирует предложить контракт 33-летнему футболисту. Отмечается, что основным претендентом на Левандовски остается «Барселона». Испанский клуб готов предложить «Баварии» за поляка 50 миллионов евро.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее появилась новость о том, что приобрести Левандовски хочет «Челси».