World Athletics и ФИФА планируют пересмотреть правила по допуску трансгендеров к соревнованиям

Международная федерация футбола и Международная ассоциация легкоатлетических федераций пересмотрzn правила по допуску к турнирам трансгендеров.

Ранее стандарты участия трансгендеров в своих соревнованиях утвердила Международная федерация плавания.

Как сообщает Reuters, ФИФА ведет процесс консультаций по этому вопросу. Совет World Athletics обсудит изменение правил в конце текущего года.

Добавим, что FINA разрешит спортсменам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях после завершения переход к 12 годам. Уровень их тестостерона не должен превышать две с пооловиной наномолей на один литр. Для трансгендеров в мужских соревнованиях ограничений пока нет.