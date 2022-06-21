Зелимхан Бакаев заявил, что его переход в «Зенит» войдет в историю футбола

Фланговый полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от своего перехода в петербургский клуб.

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав сине-бело-голубых на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

– Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере. Не скрою, что переживал, что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. Это серьезный вызов. Мой переход точно войдет в историю, – цитирует Бакаева «Чемпионат».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).