«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от приобретения нападающего «Аякса» Антони

Фланговый нападающий «Аякса» Антони близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно данным источника, 22-летний бразилец присоединится к «Манчестер Юнайтед». При этом сумма трансфера составит 46,5 млн евро. Отмечается, что представители «красных дьяволов» прибыли в Амстердам для завершения сделки по футболисту.

Напомним, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 78 матчей, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

За сборную Бразилии футболист провел шесть встреч, сделав один ассист.