Марио Гетце станет игроком «Айнтрахта» в летнее трансферное окно

«Айнтрахт» близок к завершению сделки по переходу в клуб атакующего полузащитника ПСВ Марио Гетце.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, завтра, 22 июня, 30-летний хавбек заключит с командой из Франкфурта трехлетний контракт. При этом отмечается, что «орлы» заплатят за данный трансфер четыре миллиона евро.

Напомним, что Гетце стал игроком ПСВ в октябре 2020 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 52 матчах, отличился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачами. В Германии хавбек выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».

В составе национальной команды полузащитник отыграл 63 встречи (17 голов).