«Атлетико» поборется с «Челси» за подписание защитника сборной Франции Клосса

Правый защитник «Ланса» и сборной Франции Жонатан Клосс входит в сферу интересов двух топовых клубов Европы.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 29-летнего футболиста хотят приобрести «Атлетико» и «Челси», рассматривающие игрока в качестве усиления своих флангов обороны перед началом сезона-2022/23. Отметим, что в данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 15 миллионов евро.

Напомним, Клосс выступает за «Ланс» с лета 2020 года. Всего за команду он отыграл 74 матча, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

В составе сборной Франции защитник провел четыре встречи.