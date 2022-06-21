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«Атлетико» поборется с «Челси» за подписание защитника сборной Франции Клосса

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
«Атлетико» поборется с «Челси» за подписание защитника сборной Франции Клосса
21 июня 2022 10:05
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Ланс»

Правый защитник «Ланса» и сборной Франции Жонатан Клосс входит в сферу интересов двух топовых клубов Европы.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 29-летнего футболиста хотят приобрести «Атлетико» и «Челси», рассматривающие игрока в качестве усиления своих флангов обороны перед началом сезона-2022/23. Отметим, что в данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 15 миллионов евро.

Напомним, Клосс выступает за «Ланс» с лета 2020 года. Всего за команду он отыграл 74 матча, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

В составе сборной Франции защитник провел четыре встречи.

источник: «Советский спорт»
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