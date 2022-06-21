В «Урале» заявили, что столичные клубы способствовали отказу от расширения РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отказ большинства клубов РПЛ не расширять лигу в сезоне-2023/24.

Отметим, что вчера, 20 июня, на общем собрании команд РПЛ екатеринбуржцы подняли вопрос об увеличении числа участников лиги с 16 до 18. Однако против данной идеи выступила большая часть клубов.

– К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, свое решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно. Мы остаемся при своем мнении. Без увеличения числа клубов в РПЛ развитие футбола в стране невозможно, – цитирует Иванова клубная пресс-служба екатеринбуржцев.

Напомним, 24 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. По итогам прошедшего сезона лигу покинули «Арсенал», «Рубин» и «Уфа». Их места заняли московское «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».