«Ньюкасл» хочет оформить трансфер Торгана Азара

Фланговый полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Согласно информации Bild, в услугах 29-летнего бельгийца заинтересован «Ньюкасл», намеренный усилить свой состав в летнее трансферное окно. Отмечается, что немецкая команда готова продать футболиста за 15 миллионов евро.

Напомним, что Азар выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. Всего в составе «шмелей» он отыграл 98 матчей, забил 15 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

За сборную Бельгии футболист провел 45 встреч (9 голов).