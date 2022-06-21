Зелимхан Бакаев не будет праздновать голы в ворота «Спартака»

Фланговый полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о том, планирует ли праздновать свои голы в ворота бывшего клуба – «Спартака».

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул красно-белых в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав петербуржцев на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

– Буду ли праздновать гол, если забью «Спартаку»? Не буду, – приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.