Орлов считает Аршавина лучшим футболистом России за последние 30 лет

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин является лучшим российским игроком последних 30 лет.

Напомним, что 41-летний футболист завершил свою профессиональную карьеру летом 2019 года. В данный момент он работает в структуре сине-бело-голубых.

– Для меня лучший футболист последних 30 лет в России – это Андрей Аршавин. Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали. Во многом благодаря ему команда 2008 года завоевала бронзовые медали. И «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Добавим, что в составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08. На Евро-2008 вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали турнира.

Помимо «Зенита», в своей карьере футболист защищал цвета «Арсенала», «Кайрата» и «Кубани». Всего на клубном уровне он забил 139 голов и отдал 186 результативных передач в 627 матчах.