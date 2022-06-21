«ПСЖ» предложил «Ювентусу» арендовать Неймара

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Согласно информации Calcio Mercato, новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш инициировал переговоры с «Ювентусом». Отмечается, что туринской команде было предложено арендовать 30-летнего бразильца до конца сезона-2022/23. При этом французы готовы платить часть зарплаты нападающего.

Напомним, что Неймар пополнил состав «ПСЖ» в августе 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 75 миллионов евро.