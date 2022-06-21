Защитник «Урала» Кузьмичев входит в сферу интересов «Спартака»

Центральный защитник «Урала» Иван Кузьмичев может пополнить состав другого клуба чемпионата России.

По информации «Спорт-Экспресса», 21-летнего футболиста хочет подписать «Спартак». Отмечается, что красно-белые высоко оценивают потенциал игрока екатеринбуржцев и готовы заключить с ним долгосрочный контракт в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется московское «Динамо».

Напомним, что Кузьмичев присоединился к «Уралу» в январе 2020 года. Всего в составе «шмелей» он отыграл 25 матчей, отдав два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.