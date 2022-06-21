«Сочи» достиг договоренности о переходе форварда «Крыльев Советов» Сарвели

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели станет игроком «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник из стана самарцев, сочинская команда выкупила контракт 24-летнего футболиста. При этом сумма трансфера пока неизвестна. Отмечается, что в скором времени форвард присоединится к тренировочным сборам «барсов».

Напомним, что Сарвели выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В прошедшем сезоне игрок забил девять голов и отдал четыре результативных передачи в 30 матчах. Его трудовое соглашение с волжанами рассчитано до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 млн евро.