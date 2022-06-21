Капитан «Спартака» пообещал, что клуб на днях опубликует официальное заявление о Суперкубке России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном бойкоте Суперкубка России.

Напомним, что РФС выбрал Санкт-Петербург организатором матча, несмотря на то, что соперником красно-белых как обладателя Кубка России будет победитель РПЛ «Зенит».

«Официальное заявление этого мероприятия будет на днях от клуба. Что касается меня лично, то я хочу играть, потому что я — спортсмен. Я всегда готов играть за титулы, за большие игры. Вот это мое мнение. Что касается официального заявления, то оно будет от клуба», - приводит слова Джикии «Чемпионат.

Поединок за трофей «Спартак» и «Зенит» проведут 9 июля.

Помимо Санкт-Петербурга на проведение матча за Суперкубок России претендовали Казань и Нижний Новгород.