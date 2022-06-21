Александр Соболев: У «Спартака» есть мотивация выиграть РПЛ – клуб способен бороться с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что московский клуб способен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

Отметим, что 9 июля команды должны сыграть между собой в рамках Суперкубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

– Как одолеть «Зенит»? На данный момент они побеждают на длительной дистанции. Москва может отобрать у них вторую звезду. По нынешнему составу мы способны с ними бороться, на мой взгляд. У «Спартака» мотивация выиграть чемпионат, мне одного кубка мало, – приводит слова Соболева Sport24.ru.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака завоевали титул в четвертый раз кряду. Что касается «Спартака», то красно-белые заняли десятое место в РПЛ.