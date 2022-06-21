Зелимхан Бакаев считает, что тренировки с Барриосом помогут вырасти ему как футболисту

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев выделил одного футболиста среди своих одноклубников.

«Против кого из «Зенита» мне игралось сложнее всего? Барриос! Ещё во времена Тедеско, в матче с «Зенитом», он меня уничтожил. Я не мог ни убежать, ни обвести. Это был хороший урок для меня. Теперь мы будем оппонентами на тренировках – и благодаря этому я буду расти как футболист», - приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Добавим, что Барриос причастен ко всем последним трофеям сине-бело-голубах, в составе «Зенита» он выиграл четыре чемпионата России, а также по одному разу кубок и суперкубок страны.

В прошлом сезоне эквадорец провел 37 матчей за свой клуб, в которых отдал одну голевую передачу.