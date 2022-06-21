Джикия считает, что Зелимхан Бакаев проходит тяжелый момент в жизни

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своих эмоциях после перехода бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Что почувствовал, когда увидел Бакаева в форме «Зенита»? Эта футболка ему не идет. Презентация? Мне многие скинули это видео. Этот момент мы не обсуждали, честно. Но я думаю, Зелимхану задали достаточно вопросов на этот счет, и ему будут напоминать это, так что не хочется трогать эту тему. Ему и так, наверное, сейчас тяжело в этом плане», - приводит слова Джикии Sport24.ru.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).