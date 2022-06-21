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«Интер» готов продать Бареллу в «Ливерпуль» за 90 миллионов евро

Футболист выступает в команде Серии А с лета 2019 года.
«Интер» готов продать Бареллу в «Ливерпуль» за 90 миллионов евро
21 июня 2022 12:52
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Интер»

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность подписания центрального полузащитника «Интера» Николо Бареллы.

По информации Calcio Mercato, в приобретении 25-летнего итальянца заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп. Отмечается, что «нерадзурри» готовы продать футболиста за сумму не менее 90 миллионов евро. Как утверждает источник, «мерсисайдцы» намерены сбить цену на игрока, включив в сделку хавбека Наби Кейта.

Напомним, что Барелла защищает цвета «Интера» с июля 2019 года. За это время он принял участие в 135 матчах, забил 11 голов и отдал 34 результативных паса. Его контракт истекает в конце сезона-2025/26.

источник: Calcio Mercato
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