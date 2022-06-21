Соболев считает, что Ваноли покинул «Спартак» из-за тоски по семье

Нападающий «Спартака» Александр Соболев назвал предполагаемую причину ухода из команды итальянского тренера Паоло Ваноли.

«Лично я не спрашивал, почему он ушел. Нам он не объяснял причину ухода — мы просто пожелали друг другу удачи, и все. Наверное, ему хочется к семье. Все обсуждали и говорили о том, что ситуация не самая простая, каждый делает свой выбор», - приводит слова Соболева Sport24.ru.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря, а покинул 9 июня. Под его руководством москвичи заняли десятое место в турнирной таблице и выиграли Кубок страны.

На место Ваноли «Спартак» назначил испанского специалиста Гильермо Абаскаля. С февраля этого года он занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.